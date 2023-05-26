南投市長張嘉哲感謝代表會的支持，讓生育津貼從1萬元提高至3萬元，鼓勵年輕夫妻勇敢生育、甚至多生。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

南投市2022年新生兒僅420人，年粗出生率4.40，為四大鄉鎮市中最低，提出提高生育津貼計畫獲代表會支持。（南投市公所提供／楊靜茹南投傳真）

台灣2022年出生人口創新低、降至13萬8986人，南投市長張嘉哲認為少子化不利於城市發展，為了提高南投市的生育率，推動生育補助實施計畫，將生育津貼從1萬元提高至3萬元，再加上南投縣府補助1萬元，等於在南投市生一胎能領4萬元起，預計7月1日起實施，將成為全台生育津貼金額最高鄉鎮市。

南投縣2022年、虎年新生兒僅2431人，年粗出生率千分之5.07、低於全國千分之5.96，南投縣府提供生育津貼催生，頭胎獎勵1萬元，第2胎1萬5000元、第3胎2萬元、第4胎5萬元，第5胎（含）以上獎勵10萬元，其中南投市2022年粗出生率4.40，為四大鄉鎮市中最低，提供前2胎每胎加碼補助2萬元的草屯鎮年粗生率居四大鄉鎮市榜首，粗出生率千分之6.66。

張嘉哲指出，2018年南投市還有10萬154人，現在跌破10萬人，加上年輕朋友間瀰漫著「養不起」、「不敢生」風氣，他認為少子化不利於城市發展，立即請社會課提高生育津貼，將生育津貼1萬元提高至3萬元，並將計畫送代表會審議，26日獲代表會支持通過，預計7月1日起實施。

南投市公所指出，新生兒父母其中一人，需設籍南投市滿1年，7月1日（含）起出生新生兒，在出生3個月內備妥相關資料向市公所請領3萬元生育津貼，以新生兒數為計算方式，生1胎3萬元、雙胞胎6萬元、3胞胎則9萬元。另可再向縣府請領1萬元以上生育津貼，即生1胎補助4萬元起，生育津貼金額躍居全縣最高，也是全國各鄉鎮市最高。

張嘉哲說，南投市新生兒人數逐年遞減，2022年新生兒僅420人，令人非常擔憂，非常感謝代表會的支持，讓提高生育津貼這項利多政策得以通過，希望能鼓勵設籍南投市的年輕夫妻能加緊腳步，不僅能勇敢生育，甚至多生。