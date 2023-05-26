im.B詐騙案延燒，網路持續流傳各種政治人物和詐騙案主嫌的合照，新北市議員呂家愷表示，民進黨近期貼出主嫌與新北市長侯友宜多張合照，主席賴清德與其放任黨中央潑髒水，不如以身作則，嚴厲譴責捲入詐騙案的綠委陳歐珀，賴清德最高標準若只是輕輕放下的警告，令人笑掉大牙。

呂家愷說，賴清德曾說「正常社交活動不因選舉攻防扭曲人性」，如今綠營卻拿照片潑政治髒水，果然如賴所說是「扭曲的人性」。他也提到，陳歐珀不論是座車或服務處都是詐騙集團提供，坐享詐騙集團的服務，甚至有交通部官員在主嫌豪宅開趴，但民進黨表示了什麼，除了陳歐珀心虛退選外，民進黨廉政會也僅給予「警告」。

呂家愷表示，對比陳歐珀的心虛退選，侯友宜當下就明確表示「歡迎民進黨趕快查我」，擔任過行政院長、副總統的賴清德，7年過去了，民進黨的最高標準檢驗好了嗎？

呂家愷認為，若賴的最高標準只是輕輕放下的警告，真的會令人笑掉大牙，民進黨就是雙標黨，賴前腳才說，不必因為選舉攻防扭曲人性，未料綠營黨中央後腳就立刻打臉自家黨主席，拿出幾張照片就質疑別人，果然民進黨就是賴清德口中，把人性中的正面信任全盤毀棄的最佳例子。