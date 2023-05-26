苗栗縣長鍾東錦應竹南鎮天文里長余德明陳情，26日會勘山佳國小預定地。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦應竹南鎮天文里長余德明陳情，26日會勘山佳國小預定地。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日會勘山佳國小預定地後指示修整老榕樹並在樹下設置體能設施供長者使用。（謝明俊攝）

竹南鎮山佳國小預定地位處龍山路2段，面積相當寬闊，須定期雇工修剪草地。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦26日會勘山佳國小預定地後指示研擬圍牆後推並移置白千層樹。（謝明俊攝）

鍾東錦會勘山佳國小預定地 苗縣府規畫興建羽球館

苗栗縣長鍾東錦日前接獲竹南鎮天文里長余德明陳情，爭取竹南鎮山佳國小預定地優化整理提供里民平日運動休憩，鍾東錦26日上午率同教育、農業及環保局首長等到場會勘，並與當地民代討論後，指示首先整理龍山路沿線路樹並拓寬路面，以及條整場內林木，縣府規畫興建羽球館，目前正由教育處向教育部體育署爭取經費中，地方也提出興建圖書館，甚至未來設置新國小的可能，鍾東錦指示一併納入檢討，找出最佳方案提供社區民眾服務。

山佳國小預定地，是位在竹南鎮龍山路2段，1996年完成徵收後列為學校教育用地，並修築圍牆界定範圍，其間曾經在苗栗縣政府承辦全國燈會，暫時充當停車場外，其餘時間都是閒置，前縣長徐耀昌任內曾斥資鋪設環場柏油路面，提供周邊居民運動跑步，目前預定地委託山佳國小代管，每年只有15萬元預算來雇工修剪草地，校方對超出預算以外的工作要求，只能請竹南鎮公所協助。

據天文里長余德明表示，由於預定地面積相當廣，場內雜草叢生，甚至有大蛇出沒，場邊龍山路沿線所種植的白千層，落葉相當多，造成附近居民困擾，里民希望能好好整理，提供里民一個良善的休閒空間，余德明為此日前到縣府陳情，請求縣府出面協助整頓。

鍾東錦26日率領教育處長葉芯慧、環保局長陳華盛、農業處副處長蔡政新等首長，偕同立委陳超明夫人吳麗利、竹南鎮長方進興、竹南鎮代會主席何秀綿、縣議員陳碧華、邱毓興等人共同到場會勘。會勘結束，鍾東錦當場指示優先處理事項包括由農業處研擬將龍山路沿線白千層全部移置，教育處研議環場圍牆後推，以增加馬路人行道空間，並請農業處修整場內老榕樹，並在樹下設置簡易長輩體能設置，讓社區長者多一處活動空間。

鍾東錦當場向地方人士提及，縣府對預定地規畫興建羽球館，目前正由教育處向中央體育署爭取經費，同時，當地人口呈成長趨勢，有可能未來將再興建新的國小，余德明並當場向縣長爭取在此興建社區圖書館，鍾東錦表示將作全盤規畫考量，一定納入以社區居民需求。