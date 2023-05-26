嘉商師生團隊拿到專題製作全國第一名，校長林義棟誇讚有加。（廖素慧攝）

嘉商學生劉巧庭、林欣誼、張慧玲、賴奕辰發表專題，生動活潑吸睛。（廖素慧攝）

國立嘉義高商4名學生為甜點商店研擬網路行銷策略，協助管理網路社群平台，半年來帶動店家銷售業績大增3成，以此製作專題，榮獲今年教育部學生專題實作及創意製作競賽第1名，學生蒐集大數據發現，周五晚上是網路電商平台流量最大的時段，行銷最佳黃金時機。

嘉商商業經營科三年級學生劉巧庭、林欣誼、張慧玲、賴奕辰，由曹筠袈老師指導，製作《曾加行銷，甜在社群》專題，勇奪今年教育部「全國高級中等學校專業群科專題實作及創意製作競賽」全國第一名，獲頒1萬5000元獎金，還獲得技優甄選的升學管道加分20％，可望錄取理想的國立科大。

住竹崎鄉的劉巧庭是單親孩子，家境清苦，學業名列前茅，她發現鄰居賣的甜點很好吃，但在「曾氏甜」網路平台販賣不理想，於是揪同學來幫忙研擬新的網路行銷策略，重新定位、設計網頁、拍商品美照、與網紅合作、協助管理IG平台，讓「曾氏甜」網頁專業化，半年後業績成長3成。

劉巧庭無心插柳柳成蔭，將「曾氏甜」的案例精製為專題，與同學通力合作2年完成，且用平板電腦、手板及傳統海報褙板發表專題，4人還打扮成甜點美眉，輪流簡報內容，搭配生動活潑的表情，表達方式及台風也受肯定。

校長林義棟表示，全國專題及創意製作競賽共有117件作品參賽，評選出18件優勝進入決賽，師生團隊常在假日及晚上留校練習，不斷實驗佐證，反覆修改，在資料整合技巧與問題回答方面，最後完成具專業與深度的專題作品而奪冠，非常難得。