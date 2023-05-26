17歲跟隨父親腳步踏入職場的阿鎧，10多年來都在廚房工作，直至疫情來襲而失業，突如其來的變故讓他重新思考未來人生規畫，他參與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「青年職得好評計畫」，經多次職涯探索並與諮詢師深度晤談後，發現對於外務工作頗有興趣，不斷在失敗後摸索，再接再厲重新出發，終於在自己最愛的重機車業找到另一片天地，目前擔任銷售業務工作，穩定就業中。

阿鎧經多次職涯探索並與諮詢師深度晤談後，發現對於外務工作頗有興趣。（桃竹苗分署提供／蔡明亘桃園傳真）

桃竹苗分署表示，為鼓勵失業青年積極尋職，並協助釐清職涯發展方向、提升求職技巧，分署自2019年開始推動青年職得好評計畫。分署長林淑媛表示，這項計畫結合深度就業諮詢、階段性職涯規畫，並運用工作卡（職涯履歷表）展現個人就業優勢。

林淑媛說明，也可依青年就業能力缺口推介參加職業訓練課程或職場學習及再適應計畫，以解決青年尋職困難問題，在其就業後穩定工作滿90日，還可獲得尋職就業獎勵金3萬元。計畫開辦至今已提供5828人次深度諮詢服務，並核發1196位青年完成請領每人3萬元的就業獎勵金。

林淑媛提到，凡15至29歲本國籍符合未就學、未就業且連續失業6個月以上者，皆可提出申請，也歡迎符合計畫資格需要尋職協助的青年朋友向所在地就業中心洽詢，相關資訊可上台灣就業通網站查詢，也可撥打免付費客服專線：0800-777-888。