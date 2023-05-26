近年迪士尼常翻拍過去的經典動畫如《花木蘭》、《獅子王》、《阿拉丁》等真人版電影，由海莉貝莉和喬納霍爾金主演的《小美人魚》還沒上映就引起話題，昨(25日)在台上映後，許多網友也相當關心觀後心得，PTT上電影版則發現，知名的電影網站《爛番茄》似乎出現大量網軍洗板給評價，且全都給了5星。

《小美人魚》昨上映後，便有網友在PTT電影版分享心得，認為看完後覺得沒有外界以為的這麼糟，大致中規中矩，歌曲依舊好聽，由瑪莉莎麥卡錫飾演的反派「烏蘇拉」反而成為一大亮點，且化身為人類時更辣，鋒頭似乎壓過了海莉貝莉，但劇情還是有許多顯得突兀的點，幾位主角和配角演員的演技也受到質疑，再加上《阿凡達2》的驚艷特效在前，使《小美人魚》遭批評似乎特效不強，更有網友認為失望，海水看起來有點濁。

此外，也有網友表示觀影過程中幾場深海轉陸地的轉場似乎光影沒控制好，導致覺得刺眼不太舒服，不時還會想用手遮眼睛或揉眼睛。而電影上映後，《IMDB》網站對於《小美人魚》評分從原本的4.5到4.2，昨晚起又出現大量的10分滿分評論，使平均評分又上升到4.7，讓人覺得相當奇怪。

另一個電影網站《爛番茄》也傳出出現大量5星評價，且評論都簡短有力，對此，其他網友回應：「評價可以洗，但現實的票房不行」、「這樣下去爛番茄只會玩爛自己的信譽」、「自己喜歡就好，覺得惡意給分很無聊，是過得很閒哦」、「沒關係啦！票房會說話」。