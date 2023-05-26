台南市沿海地帶3年來廣設光電場，造成虱目魚魚塭面積大減，虱目魚價格今年5月來到史上最高天價，每斤達75元，比3年前漲了足足1倍有餘，漁民看著好價錢卻只能空歡喜，因為氣候環境與人為因素，今年根本沒魚可賣。

根據漁業署資料，台南市2017年的虱目魚養殖面積為4984.85公頃，產量2萬6308萬噸，直到去年台南市農業局漁業科放養量申報統計，台南市虱目魚養殖面積只剩 3794.23公頃，大幅縮減1200公頃，產量尚難估算。

七股地區的虱目魚養殖魚塭，有7成都是租地，地主大多將地轉租給光電業者，租金可提高10倍，造成魚塭面積大減。堅持下來的養殖漁民，近年飽受缺工、飼料成本高與電價上漲問題困擾，紛紛灰心求去，放棄飼養。

僅剩的養殖漁民，今年冬季還逢寒害、魚鷹大量捕食，漁民找不到8吋魚苗放養，沒下雨更導致魚的生長速度緩慢。

台南市今年虱目魚已出現產量大缺狀況，每年8、9月才進入產季的虱目魚，5月底的池邊價格來到天價新高，每斤達75元，對比3年前每斤30多元，足足漲了1倍有餘。

今年虱目魚價格看漲，多數漁民卻無魚可賣，「看的到、吃不到」，只能空歡喜一場。

反太陽能光電七股自救會長黃嚴國表示，受光電場擴增，魚塭面積縮減、養殖意願降低等原因，未來台灣市場虱目魚產量銳減勢所必然。

台南市農業局漁業科表示，台南的魚塭光電場設置模式已逐漸轉變，後期設置的光電板只在魚塭的蓄水池，養殖池不再設置，以達到真正漁電共生的環境。