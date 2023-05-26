目前福興現在兩岸皆有生產基地，年產能最高達5,000萬組門鎖。日前董事會已通過在美金4,500萬額度內於東南亞投資設廠，建立第三個門鎖生產基地，力拚在2025年投產。新廠將成為設備自動化、製程智慧化的智能工廠，未來可望福興成為另一重要的生產基地。

台灣福興發言人李國偉指出，經過公司內部立專案評估小組，對馬來西亞、印尼、泰國、越南、菲律賓等地區進行實地的考查過，預估將會在6月正式確定投資設立新廠地點。

台灣福興主要市場以北美為主，外銷比重約在7成左右。受美國聯準會自2022下半年開始強勢升息抑制通膨，造成消費排擠效應，連帶影響了庫存去化速度，2023年首季業績呈現衰退。但，好消息是升息已近尾聲，市場終端庫存亦逐漸去化，預估下半年的出貨力道將逐漸好轉，表現應可漸入佳境。

台灣福興產品以外銷為主，2022年受惠於美元走強，帶動毛利率提升至近20%水準，加上業外2.6億元匯兌利益挹注，全年每股純益 4.83元，創金融海嘯以來新高紀錄；現金股利殖利率6.6%，維持高殖利率表現。