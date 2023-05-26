國壽第1季總保費收入較去年同期減少12％，為1114億元，主因去年同期投資型商品基期較高，FYP與FYPE同樣因為基期高，較去年同期減少31％、9％。

資產配置方面，第1季底總投資金額達到7兆4078億元，其中，現金及約當現金占比3.9％，投報率1.3％；國內股票占比5.8％，投報率6.9％；國外股票占比5.7％，投報率5.4％；國內債券占比7.1％，投報率6.1％；國外債券占比61.8％，投報率3.8％；擔保放款占比3.6％，投報率2.6％；保單貸款占比2.2％，投報率5.0％；不動產占比7.6％，投報率2.5％；其他占比2.3％。

國壽國內債主要放在ETF，第1季有實現資本利得，而國外債實現資本損失，報酬率國內債明顯優於國外債。第1季底，避險後投資收益率2.69％，較去年同期4.74％明顯下滑，主要因避險成本較高及資本利得減少，影響投資收益率。避險前經常性投資收益率3.15％，由去年同期2.83％提高到3.15％。另外，因為股債金融資產評價回升，帶動淨值及金融資產未實現損失收斂約700億元，未實現損失降至1462億元。

第1季避險成本1.8％相對較高，國壽發言人林昭廷指出，影響避險成本最重要因素還是台幣強弱，如果台幣轉強，資本成本就有壓力。但就3月到5月避險成本來看，已經比1、2月好很多，希望今年底可以維持在1~1.5％之間。

而最近美債危機問題，林昭廷表示，國壽主要投資公司債，美國公債不是投資標的，國壽美國公債帳面價值350億元，相較總投資金額7兆多占比很小，且6月到期只有2.5億元，並不會受美債影響。