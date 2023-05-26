華南銀行第1季稅後淨利46.65億元，年增27.8%，主要係金融商品投資(含兌換)獲利增加18.25億元(年增270.8%)，及所得稅費用增加3.54億元(年增46.5%)所致。EPS 0.48元，年化ROE 9.06%、年化ROA 0.52%。

華南銀行2023年第1季放款業務動能續增，餘額持續上探2兆1,016億元，年增2.1%。都更與危老融資餘額分居公股銀行第2及第3名，國內聯貸市占率擴增至14.7%，排名上升至第2名，信保基金保證餘額排名第4名；整體海外單位獲利年增17.4%。

華南銀行2023年第1季底存款餘額達2兆9,328億元，年增2.6%，新臺幣活存占率上升至72.24%，新臺幣存放比提升至81.09%，全行存放比71.29%。華南銀行積極發展數位金融科技，於2月3日成立「金融科技部」，厚植「創新、數據、敏捷」核心科技力，並與華南永昌證券合作「一鍵雙開戶」，提供集團加乘便捷服務。

華南永昌證券受資本市場交易量萎縮影響，2023年第1季經紀手續費收入年減逾3成，稅後淨利2.20億元，年減35.9%，EPS 0.34元，年化ROE 7.49%、年化ROA 1.63%。華南永昌證券2023年第1季經紀業務市占率2.89%，融資餘額市占率4.79%。

華南產險2023年第1季簽單保費收入36.61億元，年增6.6%，稅後淨利1.79億元，擺脫去年同期大型商業火險賠案所致之虧損，EPS 0.89元，年化ROE 11.74%、年化ROA 2.86%。華南產險2023年第1季簽單保費總收入36.61億元為單季新高年增6.6%，市占率5.96%。