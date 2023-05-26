自伍德拋售輝達股票後，這家晶片大廠的市值已經暴增約5600億美元。輝達在周三盤後公布意外強勁的營收預測後，其市值一天之內就增加近2000億美元。

輝達周四股價大漲逾24%，收在379.80美元，創下歷史新高，其市值一天就大增1840億美元，來到9392.94億美元，可望成為全美第一家市值突破1兆美元的晶片公司。

輝達今年來股價大漲超過1倍，其執行長黃仁勳的身價也水漲船高、增加了逾202億美元。光是周四一天，黃仁勳的身價就暴增64億美元，達到340億美元。

雖然伍德旗下幾檔規模較小的基金仍持有一些輝達股票，但ARK Innovation ETF旗艦基金的投資人就只能望「輝」興嘆了。

今年2月輝達股價約在每股234美元，預期本益比約為50倍，當時伍德曾表示輝達的估值「非常高」。

其實伍德長期以來一直都是「輝達粉」，只不過她對這支股票的信念有時會動搖。

ARK Innovation ETF在2014年首次推出時，輝達是該基金持有最多的股票之一。自成立以來，該基金的總投報率為112%，輝達就貢獻了13%，僅次於特斯拉、Grayscale Bitcoin Trust和Invitae。

儘管伍德的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）聚焦於具顛覆性的創新技術，但今年飆升的AI相關股票，其旗艦基金ARK Innovation ETF幾乎都沒有搭上車。

周四ARK Innovation ETF下跌2.74%，相較之下標普500指數科技股大漲4.45%，以科技股為主的那斯達克指數大漲1.71%，而費城半導體指數更飆漲6.81%。