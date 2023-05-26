「養小鬼」是台灣民間流傳已久的巫術，藝人Eason分享出外景驚見養小鬼的經驗，同行攝影助理不小心打翻供奉小鬼的小酒杯，後來時常出現暈倒的狀況，尋求老師的幫忙才知道被嬰靈纏上。

Eason在《新聞挖挖哇》節目中指出，先前出外景曾到田裡一間荒廢已久的別墅，進到屋內發現家具都保留，而且很多東西看起來都很高級，走進主臥室看到一大面衣櫃，好奇打開看，竟然在衣櫃的角落發現一個稻草人，上面貼滿黃色的符咒，旁邊還放著小孩子的玩具車及零食。

Eason透露，更可怕的是現場還有一個小酒杯，裡面裝的血已經乾掉，他們不敢碰任何東西，準備要離開時，攝影助理拿的器材不小心撞到酒杯，把酒杯打破，他們沒處理就離開現場。

Eason說，過幾天回到棚內要討論影片時，畫面播放到撞破酒杯那幕，該名攝影助理在棚內當場暈到，「上一秒還好好的，醒來還不知道發生什麼事。」後來接連發生幾次類似狀況，攝影助理到廟裡請老師幫忙，老師一看就問他是否曾讓女友墮過胎，因為有一個小朋友一直跟著他，抓著他的腿不放。最後攝影助理回到廢棄別墅，拿了一個小酒杯裝飲料擺回去，之後身體狀況才慢慢恢復。

命理專家廖美然表示，有些人為了達到某些目的就會養小鬼，因為小孩子比較純真，跟祂許願比較容易達成；至於為何要供血？她說，血的力量較強，一般拜祖先都建議不要拜生的東西或是血，因為靈體如果碰到血，戾氣會比較重，邪的力量會較強大。

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