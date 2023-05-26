輝達創辦人兼執行長黃仁勳抵台，除了拜訪供應鏈外，還有不少公開行程，包括到台大畢業典禮及電腦展Computex 2023演講，下周二也將接受全球媒體及分析師提問。有趣的是，黃仁勳提早抵台，被粉絲捕捉逛饒河夜市的身影，手上一袋麻花捲更是引起熱烈討論。

網路流傳一張黃仁勳逛夜市的照片，巧遇的網友還表示，「我們買NVDA，他買麻花捲」此外，黃仁勳一身輕裝也成為焦點，雖脫下招牌皮衣，但仍穿著黑色外套。

網友們紛紛留言表示，「注意看這個男人太狠了一天之內身價暴漲64億美金」、「那個外套裡面是不是藏了什麼機密不能離身」、「教父有偶包」、「皮衣是本題，沒辦法脫的」、「已經因天氣而換外套，老黃的招牌「制服」是機車皮衣」、「他外套是不是有裝水冷套件？」

輝達業績表現亮眼，刺激周四股價大漲近24%，來到379.80美元的新高價，黃仁勳的身價一夜之間暴漲64億美元至340億美元（約新台幣1.04兆台幣）位居全球富豪榜第37位。