台東康樂國小6年級學生專訪台東市長陳銘風，專訪問題包羅萬象，現場氣氛歡愉。（台東市公所提供／蔡旻妤台東傳真）

台東康樂國小6年級學生專訪台東市長陳銘風，專訪問題包羅萬象，現場氣氛歡愉。（台東市公所提供／蔡旻妤台東傳真）

台東康樂國小6年級學生跨域課程「職人專訪」，票選對象為台東市長陳銘風。受訪無數的陳銘風說，面對國家未來的主人翁，這可以説是今年度讓他最緊張的1場專訪，學生提問內容包含他工程師轉換跑道變民代、工作難忘經驗等，現場氣氛愉悅。

台東市公所表示，市長辦公室日前收到康樂國小學生親筆的邀約信函，信中表明，經學校全體6年級同學投票表決之後，市長陳銘風高票當選成為大家心目中最想邀請的專訪人物。陳銘風說，收到來信後非常開心，馬上答應邀約，隨即敲定訪談時間，希望透過和學生們面對面分享自身的經驗，能夠對同學們有所幫助。

專訪過程中，學生們有備而來，提出各種問題，像是為什麼會想當土木工程師？團隊意見不合要怎麼協調？參與雪山隧隊興建過程中，最難忘的事情是什麼？

陳銘風回答，建築設計、橋梁設計及測量等都涵蓋在土木範圍，尤其走在自己蓋好的橋梁上，既有成就感又安心。在開挖雪隧時，地下水量很充沛，大型機具在封水的牆面開小洞時，因水壓太大導致水量暴衝而出，帶出大量土石流，現場1位工地主任閃避不及，被大量的土石流掩埋。

陳銘風說，在團隊裡一定會出現意見不合的情況，若是他會同時邀約所有人一起討論，不可單獨約談，大家一起溝通就發現更多問題，找出癥結點共同解決。

現場氣氛相當輕鬆，學子們送上精心製作的小禮物、並希望市長為他們的表現打分數，陳銘風説，「以同學們準備資料豐富的程度與提問的深度，絕對是滿分100分」。

陳銘風說，這堂教學相長的課，非常謝謝同學們的用心，為彼此帶來難忘的時光。他最後鼓勵大家不要小看自己，在人生的道路上繼續保持好奇心及熱情，認真學習，找到自己熱愛的事物，他說「別忘了，我們約定好要一起改變世界！」