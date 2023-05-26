台南市議員王家貞今天在市政總質詢時，怒批賴清德在台南市長任內，縱容台獨份子蔡丁貴拉倒國父銅像，還將國父銅像深鎖在冰冷的柳營科技園區鐵櫃內，但為了選總統，他從台獨金孫變身中華民國派，至今卻沒向國父道歉，也不讓國父銅像重見天日。副市長葉澤山表示，鑑於銅像復立過程，社會大眾有不同意見，市府將依「尋求社會最大共識」的原則，評估相關作法。

王家貞表示，2014年2月22日原本位於台南市民生綠園的國父銅像，被「公投護台灣聯盟」蔡丁貴等人用繩索拉倒扯斷後，國父銅像就被當時的市長賴清德深鎖在柳營科技園區，平躺在暗不見天日的鐵櫃內，直到今天仍無法重見光明。

王家貞說，台獨是民進黨的神主牌，務實的台獨工作者賴清德，更被民進黨暱稱「台獨金孫」，沒想到為了選總統，賴清德居然說，「他務實認定台灣已是主權獨立國家，沒必要另外宣布台灣獨立，中華民國和中華人民共和國主權互不隸屬，中華民國台灣的前途只有2300萬人民可以決定」，從台獨金孫轉身變成中華民國派，騙選票果然是民進黨的DNA。

王家貞指出，國父孫中山先生是中華民國的創建者，國父銅像象徵國家精神意涵，既然賴清德為了選總統，指台灣是中華民國、是2300萬人的最大公約數，就請賴清德不要包庇推倒國父銅像，踐踏中華民國國父的急獨人士，應該立刻讓被深鎖鐵櫃的國父銅像重見天日，並向國父銅像鞠躬道歉，用行動告訴全民：「孫中山先生是中華民國的國父」。

副市長葉澤山表示，因社會大眾關注及正反意見不一，目前銅像先置放在柳科典藏庫房。該案原本編列270萬元經費，計畫用於銅像安裝、基座設計及紀念活動等相關費用，後用於台南公園兒童科學館周邊環境整理。