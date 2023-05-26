成霖董事長歐陽玄表示，帶領公司進入下一階段 「以品牌領軍公司成長」，將用自身跨文化、 跨語言的溝通能力親自整合全球運營團隊， 加上對公司主要北美市場熟悉，同時可以和亞洲生產團隊順暢溝通，及和墨西哥團隊過去三年培養出來的革命情感， 擔任總經理統籌整家公司營運是現階段最適合的安排。

歐陽玄表示，111年是成霖集團製造轉型變革關鍵的一年，公司針對水五金製造進行策略轉型並提高競爭力，將原先位於深圳的工廠搬遷到東莞，營運著重生產優化，研發升級及品質管控，將水五金生產轉型為彈性供應的輕資產模式，能精準且快速地回應市場及顧客需求。

成霖墨西哥陶瓷廠經過幾年改善，良率已經穩定提升，加上中國大陸山東陶瓷廠持續優化成本結構提升競爭力；整體陶瓷生產供應營運調整配置已經準備完成，可支援集團品牌成長及進入零售通路策略，同時等待原有批發通路市場需求恢復原先水平。