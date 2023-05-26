駐台北韓國代表部代表李殷鎬26日偕高雄市韓人會會長姜榮華等人拜會高雄市長陳其邁，雙方就後疫情時代的科技產業、觀光及藝文交流合作等議題相互討論，期待在台韓友好的基礎下，未來可以促進更多領域的實質交流。

陳其邁表示，台灣與韓國同樣主張民主價值與自由經濟，因為東亞地緣政治結構，讓雙方在資通訊安全議題上關係更為密切，期許台韓2國透過科技、產業鏈、經貿等多面向的交流，共同維繫東亞的和平與安定。

陳其邁進一步表示，台韓互為經濟上不可或缺的重要合作夥伴，韓國在積體電路、汽車、電子產業等扮演重要角色，而高雄近年積極推動半導體、電動車、能源、電池等，並打造產業鏈聚落，期許與日韓等國共同合作，保持技術領先、因應市場環境變化，盼未來台韓2國能在產業、文化、觀光等領域加深交流、共享利益。

李殷鎬指出，台韓過去30年往來頻繁，韓國企業到台灣投資的數據也創新高。疫後2國旅客互訪數持續增加，期許未來有更多航班往返2地，帶動雙邊觀光效益。也期待他能促成更多科技產業發展及技術合作，同步擴大年輕族群的文化交流。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，高雄市與韓國釜山、大邱、大田及水原4個城市也為姐妹市及友好城市，高雄在疫情後已與韓國各城市迅速展開實體互動及拜訪，未來希望藉由城市大型節慶活動等交流互訪，推動與韓國各層面合作，也歡迎在高雄的韓國人能多參與高雄在地活動，讓台韓友情加溫。