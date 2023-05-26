資深演員羅京民闖蕩演藝圈30多年，演出《孫子從美國來》、《士兵突擊》等無數經典代表作，精湛演技讓後生晚輩望塵莫及，不過稍早傳出他今(26日)凌晨因病辭世，享壽67歲，噩耗傳出後讓人不勝唏噓。

羅京民出道多年演出不少作品，其中以軍事劇《士兵突擊》為成名代表作，最為觀眾熟知，而在演出《人生大事》中的一句台詞「人生，除死無大事」，更成為影迷心中的經典金句，根據陸媒報導，中國影視協會演員工作委員會證實羅京民辭世噩耗後，震驚大陸演藝圈，關鍵字立即登上微博熱搜，在網路上掀起熱議，許多曾合作過的同業及演員，紛紛發文悼念，相當不捨這位老前輩的離去。

朱一龍發文悼念。（圖／朱一龍微博）

王寶強發文悼念。（圖／王寶強微博）

電影《人生大事》劇組發文悼念。（圖／電影《人生大事》微博）

曾靠著電影《人生大事》奪下金雞獎影帝的演員朱一龍，與羅京民在劇中演出父子結緣，得知對方病逝噩耗後，在微博放上他的一張「黑白照」，接著表示：「羅京民老師，一路走好」，簡短一句話道盡心中不捨，王寶強也悲痛發文表示得知噩耗後，內心相當震驚，願羅京民一路好走，不忘曾允諾對方「無論遇到多麼難過的事，依然會好好的活著」，電影《人生大事》也在微博發文：「從此天上又多了一顆星，那是我們最愛的老莫，羅京民老師一路走好」。