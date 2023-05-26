俄羅斯全面入侵烏克蘭，日本今天宣布新一波制裁，目標鎖定俄羅斯的軍事、建築和工程領域。

俄羅斯去年2月派軍入侵烏克蘭後，受到多國一波制裁的衝擊，但烏克蘭及其盟國一再呼籲對俄羅斯採取更嚴厲的行動。

法新社報導，日本於上週在廣島主辦七大工業國集團（G7）峰會後採取最新制裁措施，當時各成員國領導人同意「不讓俄羅斯取得能支援其戰爭機器的G7國家技術、工業設備和服務」。

日本內閣官房長官松野博一告訴媒體，新一波制裁包括「凍結俄羅斯個人和團體的資產，禁止向俄羅斯軍事相關組織出口貨物，以及禁止向俄羅斯出口建築和工程服務」。

日本政府表示，資產凍結針對17名個人和78個團體，其中包括軍方高階官員；此外，受到出口限制的80個組織包括俄羅斯電信營運商MegaFon。

美國、英國和歐洲聯盟最近相繼宣布針對俄國的新一波制裁措施，同時承諾向烏克蘭提供更多軍事援助，包括F-16戰機。

松野博一還譴責俄羅斯將戰術核武部署到白俄羅斯的計畫，稱這將「進一步升高局勢」。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）昨天說，俄國已開始將核武運往白俄領土。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）