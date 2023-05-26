賴母指控，18歲兒子賴男墜樓身亡疑因繼承上億遺產奪命，卻爆出賴男是賴母與公公亂倫所生之子，右為賴男，左為賴男阿公。（家屬提供）

5億賴姓高中生命案再生波瀾，針對外傳賴家阿公4名子女投書揭開賴母黑歷史，批評她嫁給賴家次子，卻與公公通姦生子，兒子過世，還想拿身份證奪全部遺產。賴母委任律師回應說，已委任專業移民律師向移民署的申請回復戶籍；至於賴母遭指控奪走賴家所有財產，他表示，賴家子女都分到不少家產，但不諱言，賴姓高中生確實分得更多。

至於自稱賴家子女所發聲明內容否是事實？許哲維說，他並未聽賴母說過，也沒過問。據了解，賴家阿嬤子女也分到不少家產，女兒出嫁每人一棟樓房，長子曾將南屯農地賤賣，惹賴家阿公生氣不已，不過，無可諱言，賴男確實是分得更多。

今天有媒體接到自稱是賴家阿公子女投書，聲明約長達2400字，文中指證歷歷提及賴母諸多的黑歷史，即對賴家阿嬤的傷害及賴家子女不公，但目前仍無法證實是否為賴家子女所發。

該份聲明批評，賴母與公公通姦生下賴男，並奪取賴家數億元財產，搞到賴家妻離子散，在台二十幾年曾2次取得台灣身份證，但因所生之子與亡夫無親子關係而被註銷，只能以撫養幼兒名義居留，直到賴男今年滿18歲成年，她將被驅逐出境，賴姓阿公再協助申請身分證，卻因有竊盜前科而失敗，賴母人球身分卻想再申請身分證繼承龐大遺產，再度挑起賴家多年深沈的痛苦。

對此，賴母的委託律師許哲維回應3點聲明表示，目前不知道聲明到底是不是賴家子女所發，或其他有心人士故意放風聲，如果是賴家子女，對於造成他們生活上困擾，他很抱歉。

許哲維強調，賴男及賴母都只是被害人，加害人疑是代書夏家父子，這個時間點檢討被害人可能不妥適，過去可能有紛擾真的發生，若有的話就讓紛擾留在過去，眼下最重要做的是找出真相「到底是誰殺死賴小弟？」。

在國籍部分，許哲維說，已委任專業移民律師處理，向移民署的申請回復戶籍的兩個主要理由，包括行政法上的「信賴保護原則」及當事人意願，賴母事實上已在台灣生活將近20年 期間扮演母親的角色，也把賴小弟撫養成年，構成「信賴保護原則」的基礎。

許哲維表示，賴母完全認同中華民國台灣自由民主開放的體制及生活方式， 完全沒有意願要回到大陸生活，事實上在大陸已沒有親友，她出身貧困農村，出生不久、母親就已去世，家屬早就離散，回去大陸才真正舉目無親，當事人並沒有意願。