新北市勞工局攜手社團法人台灣視障協會輔導設立「新北市愛幸福庇護工場」，提供24名身心障礙庇護性員工就業，販售手工香皂。（勞工局提供）

新北市勞工局攜手社團法人台灣視障協會輔導設立「新北市愛幸福庇護工場」，提供24名身心障礙庇護性員工就業，販售手工香皂，愛幸福庇護工場今開幕，庇護員工們也帶領來賓體驗手工香皂「切皂」流程。勞工局指出，庇護工場選用最天然的原料，堅持11道工序SOP製程，品質不輸市售網美肥皂，更是企業送禮首選，盼民眾用行動支持。

愛幸福庇護工場主任許惠如今帶領來賓，參觀瞭解打皂、切皂、修皂、包裝等各項工序，她強調，愛幸福庇護工場的純手工冷製皂，堅持11道工序SOP製程和嚴格品管，庇護員工堅持手工攪打皂液，加入100％特級初榨橄欖油，以及台灣在地青草、有機秋薑黃粉、草本複方精油等嚴選副料，再經過30天以上的恆溫晾皂，以及後續的切割、修整、包裝，才能打造天然、友善的肥皂。

台灣視障協會理事長王晴紋說，愛幸福庇護工場用心堅持每一道工序，手工皂已成為企業送禮的首選，甚至在網紅評比市售手工皂過程中，拿到很棒的名次，協會會提供專業的教育訓練和無障礙設施，創造友善工作環境，引進新式設備，再透過職務，協助身障員工發揮所長，職涯發展更長久、健康。

勞工局長陳瑞嘉表示，輔導身障者就業一直是勞工局的重點項目，只要給庇護員工足夠機會，他們一定會給予最好的表現，庇護工場選用的原料都是最天然的，品質絕對不輸市售品牌，若民眾有送禮需求，皆歡迎跟庇護工場採購，支持身障者就業，詳情可電洽（02）2585－0833愛幸福庇護工場，或上yahoo、PChome、露天、蝦皮購物平台的「新北市庇護工場網路商城」選購。