崑鼎今年首季財報顯示，營益率22.17％，已比去年同期提升0.36個百分點。

崑鼎的回收再利用領域中的水處理業務，目前新北林口、屏東農科園區兩座水資場已營運工作。另外，新北鶯歌、三峽、金山等12座礫間營運工作也在進行中。

持續關注水資源再利用推動趨勢，崑鼎指出，包含政府及高科技業者擬新建再生水廠約50萬噸CMD，及政府推動海淡廠約85萬噸CMD，將偕同集團爭取興建及營運工作

另外，在再生能源業務，崑鼎至今已開發太陽光電約15MW，其中，已併聯約102MW，而正持續興建中的約52MW；至於回收再利用領域，屬高科技廠廢異丙醇回收，新增收受料源，約佔進廠量2成，產能利用率已滿。

崑鼎指出，已取得台電調頻備轉輔助服務業務5MW開發權利，預計七月完工上線。而用電大戶綠電採購積極，已簽訂綠電轉供量佔開發量10％。

崑鼎指出，全球趨勢，各類ESG綠色工程數量增加，預期未來幾年，承欖的回收再利用等循環經濟工程可望持續增加。

目前屬投資控股的崑鼎，營項中廢棄物管理、再生能源、回收再利用等營收占比已超過6成，為適切反映營收現況及因應業務發展，崑鼎指出，董事會已通過將公司名稱變更為「崑鼎綠能環保股份有限公司」。待今年的股東常會通過後，就會提報主管機關進行變更。