新北市66歲游姓男子5月20日參加旅行團在宜蘭縣南澳鄉澳花瀑布的健行活動，但他在澳花瀑布附近失聯，經搜尋7日後，今天（26日）上午11時許發現游男遺體，遺體已由空勤直升機協助運往花蓮。

游姓男子是在20日與妻子參加旅行團，但他獨自往瀑布下游方向走，卻因此失聯，宜蘭縣消防局派員搜尋、出動空拍機偵蒐多日。

今天上午，搜救人員在澳花瀑布附近的礦坑，在該礦坑上切約100公尺處找到游男遺體，由於山區運送不便，消防局申請空勤直升機協助運送，遺體送往花蓮縣，由當地警方協助後續事宜。