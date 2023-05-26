雲林縣長張麗善四月間考察新加坡食品展、馬來西亞超市，隨團業者感受清真市場商機龐大，為協助業者了解清真食品認證，縣府首度邀請台灣清真產業品質保證推廣協會到雲林交流，已有17家業者表達高度意願。

穆斯林人口超過17億，約占全球人口四分之一，全球六成以上的穆斯林生活在亞洲，對台灣而言商機龐大，政府也有前進東協、新南向的策略。

伊斯蘭教對食物有明確的規定，合乎教法規定的食物稱為「合法」食品，近20年來國際上出現清真認證的需求，以判斷是否適合穆斯林食用，清真認證可提升產品價值增加選購意願。

縣府為提升雲林農產品競爭力，日前邀請台灣清真產業品質保證推廣協會副理事長馬超彥與雲林業者說明交流，該會服務範圍是清真食品、生鮮農產、清真美妝品等。

據了解，清真規範嚴謹且耗費時間，取得標章後，換證時間一到，許多步驟需要重頭再來，如何控制成本使價格具有競爭力，要克服的困難也不簡單。

縣府農業處表示，申請清真認證過程有文審費、勘廠費、認證費、公證費等支出，縣府將協助業者統一提送申請，加快流程，目前有17家廠商表達意願，涵蓋魚產、麵舖、畜產、蔬果、生物科技、蒜頭、果園、醬油、麻油、咖啡等行業。

縣長張麗善表示，縣政府自2019年就以獎勵補助機制輔導縣內業者申請國際驗證，積極推廣雲林農產品搭上國際列車，新冠肺炎疫情解封後，國際交流逐漸恢復，4月間她參訪新加坡食品展、出席台灣蔬菜節雲林良品周活動，考察馬來西亞超市，業者強烈感受國際清真市場的龐大商機。

她說，縣府帶頭推動穆斯林友善環境，輔導業者取得認證打造清真友善的農業場域、餐飲，未來將持續輔導讓雲林業者開拓新興市場。