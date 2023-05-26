台達電子今(26)日首度在台灣大學舉辦「DELTA DAY 台達日」，將校園徵才活動與高階主管論壇相結合，現場座無虛席。(杜宜諳攝)

科技大廠積極搶徵頂尖人才，台達電子今(26)日首度在台灣大學舉辦「DELTA DAY 台達日」，將校園徵才活動與高階主管論壇相結合，現場座無虛席。台達研究院院長闕志克表示，「台達台大聯合研發中心」成立後，透過產學合作，已啟動20位老師開啟15件前瞻計畫。台達執行長鄭平則向台大學子喊話，歡迎有志一同的新鮮人加入台達發揮所學、實現永續發展的目標。

台達持續深耕校園培育人才，每年投入產學合作研發經費超過上億，今年更大幅增加在校實習生名額，由往年約80人增至150人。而在與台大的產學合作上，今日座談後更向台大師生實體開箱座落於校內的「台達台大聯合研發中心」，吸引多人到場參與。

論及企業發展，台達執行長鄭平提到，台達近年來成長腳步非常快，積極投入電動車、智慧製造、智慧樓宇、資通訊、能源及微電網等高成長領域，全球有超過5000名的人才需求。

鄭平說，希望透過「DELTA DAY 台達日」的舉辦，能讓更多的學生了解台達的發展願景，以及「誠信、創新、協同、共融、賦能」的企業文化，讓有志一同的學子能加入台達，發揮所學、永續成長，提供客戶深具附加價值的節能減碳解決方案。

台達研究院院長闕志克指出，台達與台大產學合作密切，自「台達台大聯合研發中心」成立之後，以自主化及永續發展為核心理念，聚焦於電動車、先進人工智慧、工業物聯網安全與控制等領域，已與20位老師開啟15件前瞻計畫，至少有50位同學參與研究，未來也將與台達各事業群合作，共同推展永續相關的先進研發計畫，實現永續發展目標。

台大研發長吳忠幟提到，台達與台大產學合作緊密，不僅透過成立聯合研發中心打造良好實驗場域，讓台大優秀師生與台達研發團隊進行激盪，今日登場的「DELTA DAY 台達日」活動，更為學生提供一窺企業經營哲學、前瞻技術的難得機會，開闊學子跨域視野，幫助培育接軌國際的頂尖科技人才。

台達說明，將持續加強與大學的研發合作，台達成大聯合研發中心、台達北科聯合研發中心亦將陸續落成揭牌。此外，為支持年輕菁英學者，台達規畫於年底前舉辦「台達年輕學者科技講座」，將鎖定電力電子、電力系統、電動車、機器人學、智慧製造等5大領域，每年評選出優秀學者，由台達提供獎金與研究合作機會，預計投入逾千萬元。