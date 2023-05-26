台北東區門戶計畫結合南港車站四鐵共構與國家生技產業廊帶，推升南港房價飆破百萬元大關，也帶動周邊汐止房價攀升至6字頭。然而緊鄰南港經貿園區、汐止科技園區的指標個案「星野之森」，單價僅需4字頭就能入住大東區生活圈，且享首付58萬元起買2~4房超優惠付款，讓小資族輕鬆就能坐擁東區門戶計畫利多，成家圓夢的同時享增值效益。

從民政局統計可了解到，汐止為購屋客跟隨北市東移發展的移居首選熱區，擁有穩定增長的購屋需求與潛力，為讓小資族能以輕鬆房價入主大東區，在汐止新台五路上的一巷住宅「星野之森」推出4字頭甜甜價，主打南港下一站、房價不到1/3，還坐擁交通建設利多，基隆捷運預計今年底動工，「星野之森」距離基隆捷運保長坑（2）站僅約380公尺，搭乘一站即可轉乘規劃中的捷運民生汐止線，享未來增值效益。

資料來源：新北市民政局 製表：葉思含

觀察新北市民政局人口統計就可發現，汐止是少數人口持續正成長的行政區，汐止從2019年的20萬3429人成長至2020年的20萬5847人，2021年微增至20萬5990人，到去年攀升至20萬6265人以及截至今年4月統計的20萬7693人，統計顯示汐止人口數不斷逐年增長、從未外移流失，是大台北東區購屋族輕移民熱區，5年來人口增加4264人，顯見源源不絕的人流與居住需求持續穩定進駐汐止，也帶動不動產市場供不應求，房價逐年上漲已是不可逆的趨勢。

「星野之森」首付58萬元起買南港生活圈2~4房，主打輕量級價格、重量級規格，以輕鬆付魅力成南港、內湖外移首選。（圖/甲山林集團 提供）

依據聯徵中心公布2022年第4季平均鑑估值及平均核貸成數估算購屋貸款的自備款，新北市購屋族平均需自備406萬元，新北小家庭想晉升有殼一族確實需背負相當大的壓力。因此市場專家認為，「星野之森」以首付58萬元起就能買南港生活圈2~4房，超優惠付款方式入住新北市第一圈樹海環繞日系莊園，給了小資族圓夢購屋難得機會的同時，亦兼顧居住與生活品質，確實相當吸引小家庭與園區新貴目光。

星野之森：(02)8648-9911