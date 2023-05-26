苗栗縣警局加強取締路口未禮讓行人專案。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

警政署全力擺脫國內「行人地獄」惡名，通令各縣市警局全面加強取締汽車路口未禮讓行人情事，立法院更修法提高罰則來配合加強執法強度，苗栗縣警局規畫自5月22日起至6月5日止，執行「行人高發事故路口精緻執法」，共取締路口不停讓行人計315件，將持續加強執法，以落實保護行人穿越路口安全。

警方表示，為展現政府降低行人交通事故死傷的決心，交通部於3月31日修法公布，將汽車不禮讓行人罰鍰，不分大車或小車型，一律以最重的新台幣3600元開罰。

另為擺脫「行人地獄」惡名，立法院於4月14日通過《道路交通管理處罰條例》部分條文修正案，待公布後施行，其中修正內容包括提高未停讓行人罰責，明確行人可通行的交岔路口，即使未劃設行人穿越道均納入，不停讓罰鍰上限由3600元提高至6000元，致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣、銷駕駛執照處罰。

有關不停讓行人先行的取締認定原則，依據內政部警政署統一規範，「汽車前懸已進入行人穿越道，且距離行人的行進方向小於3公尺，就會被認定不禮讓行人」，行人行走在行人穿越道時，汽機車都應「暫停」讓行人優先通過。

警政署自5月1日起，實施全國「路口不停讓行人大執法」，執法4大重點項目為「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「取締道路障礙」，另自5月22日起至6月5日止，推動全國第二波「行人高發事故路口精緻執法」，延續第一波重點執法項目。