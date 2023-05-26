新北市板橋區有超過55萬人口，去年有2771件調解案，卻只有25名調解委員，因故更只剩21人，工作相當繁重。新北市議員山田摩衣今議會質詢指出，調解委員人數應依各區繁重情形增加，更該提高出席費，並提供健康檢查福利。法制局長吳宗憲允諾會逐年調整出席費，新任調解委員將上任，也將提供每屆（4年）一次的健康檢查服務。

山田摩衣指出，板橋是新北人口最多的地方，但新北各區調解委員依規定上限最多是25人，新北市去年全市調解案件有1萬9577件，板橋有2771件，25位委員工作繁重，對比同樣有25名調解委員的永和區，去年調解案1686件，工作量有差。

山田摩衣也說，調解委員工作辛苦，讓許多案件免進入法院拖垮司法，但新北調解委員出席費用僅1000元，桃園則給予2000元，希望市府能提高調解委員福利，也能比照里長給予每兩年一次的健康檢查費。

吳宗憲表示，調解委員出席費用從過去700調整到1000元，未來預算許可，是有可能調整，會持續努力，另外在健康檢查部分，最新一屆委員即將上入，將提供一屆1次的健康檢查福利。