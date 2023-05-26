▲基隆市長謝國樑（左二）表示，市府非常重視校園食安問題，一定會要求教育處嚴格把關，未來廠商也會納入廉政系統，並建立自治條例，嚴格審核。教育處長劉美蘭（右二）表示，將跨局處進行聯合稽查，調查食物中毒原因，守護學童食安。（徐佑昇攝）

武崙國小學童送醫 謝國樑探視重申：嚴格審核食安決心

基隆市武崙國小於26日共有14名同班的10歲左右學童疑似喝了校方供應的牛奶後身體不適並送醫。市長謝國樑於中午1親自前往衛福部立基隆醫院探視，幸好學童狀況穩定，還有小朋友問謝能不能不寫作業。對於校園又傳食安問題，謝表示未來廠商將納入廉政平台嚴格審視。衛生局長張賢表示，已進行稽查與化驗，若不符規定，將依食衛法對供應商進行開罰至少6萬起跳。教育處長劉美蘭表示，若查證違規，會依契約規定記點開罰，並將缺失列入午餐評選依據，杜絕不良廠商進入校園。

基隆市教育處表示，武崙國小26日上午傳出有14名學生在飲用牛奶後，向校方反映有身體不適等疑似食物中毒情形，當下校長也迅速處置，將學童送醫並聯繫衛生局送交化驗。

謝國樑獲知訊息後，於上午總質詢午休時，親自前往衛生福利部立基隆醫院急診室探視學童情形，幸好學童均已無大礙，還有同學問謝今天能不能不用寫作業，謝也建議校長可以讓小朋友好好休息一天，下周會再去武崙國小探訪同學們。謝並指示相關單位務必依規進行查核，維護學童健康。

衛生局長張賢政指出，身體不適之學童，當下分別送至部立基隆醫院及長庚醫院進行觀察，多數均穩定已返校或返家。衛生局已派員針對鮮乳運送、存放地點及溫度等應注意事項進行稽查，若查驗出不符規定者，將依食衛法對供應商進行開罰至少6萬元以上，但化驗結果至少需要一周時間。

教育處長劉美蘭表示，校方在得知學童因飲用牛乳造成身體不適後，立即廣播將鮮奶做預防性回收，避免更多學生飲用，並請導師持續留意班上學生是否身體不適，後續將請第三方公正單位，針對鮮奶採樣檢驗，釐清事件成因。

謝國樑強調，有關近日校園食安事件，希望檢調針對食安問題勿枉勿縱，徹底查明以還原真相，未來廠商也擬納入廉政系統參與營養午餐評選過程及研擬相關自治條例，共同建立嚴格把關機制，守護學童食安，讓家長放心。