觀察東區門戶計畫主要受惠生活圈，南港房價站上百萬元大關，汐止房價亦站上6字頭行情。根據住展雜誌統計，汐止因線上建案供給缺稀，在剛性需求支撐之下，房價成交行情已來到6字頭，且在市場已不足為奇，也不排除續創區域新高。主因汐止不僅有台鐵、雙國道與多條快速道路等便捷的交通路網，未來更還有民生汐止線、基隆捷運線等重大利多一一進駐，房市潛力備受看好，不僅持續帶動汐止補漲效應，也讓房價相對親民的汐止成為內湖、南港與台北市中心購屋族輕移民首選。

「星野之森」以首付58萬元起就能買南港生活圈2~4房，超優惠付款方式入住新北市第一圈樹海環繞日系莊園，給了小資族圓夢購屋難得機會的同時，亦兼顧居住與生活品質，確實相當吸引小家庭與園區新貴目光。「星野之森」擁萬頃樹海，社區住戶可登大尖山步道，時序每到三月左右，還可欣賞粉嫩櫻花，觀賞茄苳溪潺潺流水，社區內則有許多豐富設施，包括KTV、健身房、宴會廳等公設，不用出國回到家，就如同居住在日本的輕井澤。

「星野之森」由明緯建設(華峰開發)白天鵝建設、久郡建設共同投資興建，規劃6千坪大基地日系森態宅，分A.B.C.D.G區共5區，其中E區規劃獨立休閒會館。，外觀及公設請到日商Nonscale操刀，打造日本職人精神的高規建築。主力規劃18~26坪，同時也是新北第一圈房價4字頭凹陷區、超值的地段，符合小家庭與小資族成家需求，以輕量級價格、重量級規格、輕鬆付魅力引爆南港、內湖移居熱潮。

東區門戶計畫結合南港四鐵交通轉運、軟體產業、生技產業、國際會展與音樂文創共5大中心，帶動區域整體發展。（圖/葉思含 提供）

星野之森：(02)8648-9911