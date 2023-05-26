鮮活2022年合併營收新台幣41.01億元，年減10.49％，主要因中國大陸2022年歷經疫情反覆，防控管制造成工廠停工、市場人流物流降載等衝擊所致，然全年合併營收仍僅次於2021年的45.82億元，為歷史次高表現，顯見市場規模仍在，惟合併營收未達規模經濟與行業價格競爭嚴峻，影響合併毛利率表現，致2022年營業淨利5.53億元、稅後淨利4.65億元，每股稅後純益（EPS）11.92元，較2021年減少。

鮮活指出，自去年底中國大陸餐飲市場受惠逐步放寬疫情管制，餐飲消費需求已築底回溫，觀察中國大陸仍是全球最大的新茶飲消費市場，且新茶飲在中國整體餐飲行業中的產業前景持續看好，今年將持續強化新產品與新通路的布局，且三廠每年總產能可達13萬噸優勢，打造成為新茶飲供應鏈引領者。

在第一季中國手搖茶飲行業仍處逆風，消費市場需求仍較弱下，鮮活第一季合併營收8.25億元，年減7.19％，然毛利率27.25％仍與去年同期維持相當，得繳出營業利益0.67億元、稅後淨利0.53億元，與去年同期相較持平，每股稅後盈餘（EPS）為1.34元，展望第二季，4月合併營收已站上4億元，累計1～4月營收相較去年同期比更已轉正，新茶飲行業亦逐步復甦，邁入產業銷售旺季，鮮活將加強在各種管道的銷售，包括線上和線下銷售，以期進一步拓展市場規模，並持續投入客製化產品開發，期全年營收回復成長軌道。