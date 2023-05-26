行政院過去聽取民意、蒐集專家意見後，決定未來假期排定朝補班最少的方向調整，行政院人事行政總處昨（25日）公布，核定後的2024年政府行政機關辦公日曆表。不過一份最新網路投票顯示，有近5成的網友對於政府此一做法並不買帳。

從人事行政總處公布的日曆表可以看到，2024年總放假日數115日，其中3日以上連續假期（併同例假日）計4個，分別為開國紀念日（3日）、農曆春節假期（7日）、兒童節及民族掃墓節（4日）及端午節（3日）。

入口網站《Yahoo民調》於今日發布「2024行事曆公布你滿意嗎？」網路投票，截至下午3點30分，總計有超過1100人參與。在針對「你對2024行事曆的整體規畫滿意嗎？」的題目上，表態「非常滿意」的民眾僅占15.2%、認為「還算滿意的」的網友占26.3%、表示「不太滿意」的民眾占17.5%、認為「非常不滿意」的人最多達28.0%、剩下13.0%為「不知道／沒意見」。「不太滿意」與「非常不滿意」相加達45.5%，超過持正面態度的41.5%。

而在「2024年連假（3日以上）共計4個，你覺得？」調查上，認為「有點多」的民眾僅占8.5%、表示「剛剛好」的網友占36.6%、覺得「有點少」的人最多占45.3%，剩下9.6%則為「不知道／沒意見」。

而「國慶日、中秋節因不執行補班，無連假可放，你贊成這樣的安排嗎？」的詢問，「非常贊成」占24.6%、表態「還算贊成」的民眾占20.7%、抱持「不太贊成」的網友占19.3%、「完全不贊成」的人則高達28.3%、剩下7.1%則為「不知道/沒意見」。此項投票也是持負面態度的民眾居多。