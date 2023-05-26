陽明交大學特聘教授林志潔先前證實獲民進黨徵詢參選新竹市立委，近日也有不少學者認為以她的條件，應爭取不分區立委，為何要挑戰區域立委，對此，林志潔26日也在臉書分享她的想法，認為不分區席次應留給有特殊需求的群體，也再困難的事，也要練習從塵埃中開花。

林志潔在臉書指出，這兩天她陸續收到不少的關懷和擔憂，主要是詢問她，區域立委選舉非常艱苦，為何不去爭取不分區？

她說，了解大家對她的疼惜，但她的理念是，不分區立委的席次，理應要留給有特殊需求的群體，例如少數族群、弱勢族群，或者是有特殊任務難以取代、但投入區域立委選舉不具優勢的候選人，這才是國會結構安排不分區立委的原因。

因此，林志潔認為，能讓更多元的聲音進入國會，台灣才能在法治和政策上，關注到各群體的需求。更何況，如果她去不分區，對新竹這個艱困選區就完全沒有幫助了，這是為什麼她考慮再三，最後會答應的原因。

她也強調，再困難的事，也要練習從塵埃中開出花來，她會好好照顧自己，請大家為她加油。