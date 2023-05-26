一段婚姻中雙方找到合適的相處模式，就能讓關係維持長久，《科技紫微網》運勢專欄分享12星座最適合婚姻的模式，其中牡羊、射手、天蠍慾望和激情是他們最好的潤滑劑；巨蟹、處女、摩羯喜歡相互扶持、共同進步的婚姻；金牛、天秤、獅子重視門當戶對的婚姻；雙子、水瓶、雙魚則是想要靈魂伴侶型的婚姻。

1、原始慾望型婚姻

●代表星座：牡羊座、射手座、天蠍座

對這些星座而言，親密伴侶在熱情與激情方面合不合得來非常重要，只要能維繫兩人之間的慾望和激情，愛意就不會憑空消失，不管生活裡有什麼摩擦，床頭吵床尾和，只要能上床，就有轉圜的空間。反之，如果熱情無法獲得滿足，婚姻穩定度將會大打折扣，感情也自然就會越來越淡。

2、升級打怪型婚姻

●代表星座：巨蟹座、處女座、摩羯座

這些星座是以結婚為前提來戀愛的，比起天雷勾動地火的愛情，更在意的是兩人是否能相互扶持、共同進步，當有了婚姻帶來的約束和責任，他們就會有動力提醒自己要成為更好的人。對他們來說，最適合的就是這種一加一大於二的婚姻模式，找一個人來與自己互補，累了有港灣可以停靠，偷懶時有人在一旁鞭策、指點，這樣一起在人生路上打怪升級，日子才會越過越好。

3、門當戶對型婚姻

●代表星座：金牛座、天秤座、獅子座

這些星座需要的是勢均力敵的愛情，他們的安全感建立在看得見的事情上，是夫妻之間柴米油鹽醬醋茶的事。如果兩人在相處過程中三觀方面都相差甚遠，又無法達到讓步與妥協，他們將無法忍受，一定會吵得不可開交。而門當戶對指的不盡然只有經濟實力相當，還包括個人成長經歷及教育背景，對他們來說，只有實力對等，才能彼此走得長久。

4、靈魂伴侶型婚姻

●代表星座：雙子座、水瓶座、雙魚座

這些星座在婚姻生活裡「愛」是不可或缺的調味劑，比起選合適的對象，他們更堅持選一個相愛的對象，當激情退卻後，生活與相處問題開始浮出水面，但他們認為只要有愛就能互相包容、堅持。另外，因為他們很有自己的想法，導致容易產生孤獨感，所以需要一個能真正理解他們的人。在工作結束後，回到溫暖的家在家人身邊，一切疲憊都能被撫平，他們相信這就是婚姻的意義。