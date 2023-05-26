為強化醫院急診自我防衛及處理暴力事件能力，桃園市楊梅天成醫院與桃園市楊梅警分局楊梅派出所於25日下午13時舉行醫療暴力演練。盼深化與轄內醫院橫向聯繫管道，在警方趕赴現場前，提升自我防衛能力，防制醫療暴力。

楊梅警分局表示，這次演練內容以急診醫療暴力為例，演練情境為一名民眾因身體不適，由友人攙扶至急診室，惟該友人因情緒不穩，出言恐嚇醫護人員並與保全人員發生肢體衝突，院內醫護人員立即啟動院內急診暴力事件通報，楊梅分局楊梅派出所第一時間迅速到場，現場醫護人員明確告知警方，該友人違反醫療法，警方遂依現行犯逮捕上銬。

楊梅警分局提到，平時與轄內醫療院所建立橫向聯繫管道，一遇狀況經院方通報後，立即啟動「快打部隊」排除狀況，快速反應、壓制暴力犯罪，並逮捕嫌犯，藉由實際情境演練增加醫護人員、保全人員的處置應變能力，在警方趕赴現場前，提升自我防衛能力並降低傷害，共同防制醫療暴力。

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