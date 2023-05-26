民眾黨發言人徐千晴去年在新竹市長選戰中，擔任高虹安發言人受到外界關注，今日傳出徐千晴將獲高虹安延攬入府，可能擔任市府發言人一職。對此，徐千晴回應，與高虹安一直有保持聯繫，有新動態都會向大家報告。

據《聯合新聞網》報導，徐千晴將到新竹市府任職，佔文化局專員缺，入府後將借調擔任市府發言人。對此，徐千晴表示，「感謝關心！我跟高市長一直都有保持聯繫，有任何新的動態一定會立即向大家報告，但對我而言，不管在任何崗位，我都會全力以赴。」

現任的新竹市政府發言人施淑婷，則被認為與民眾黨 2024 年的區域立委選戰佈局有關，去年地方大選時，施淑婷參選新竹市西區市議員，但遺憾落選，選後就被高虹安延攬入府擔任發言人，在地方的曝光度高，有地方人士認為，施淑婷有望被民眾黨推派參選新竹市立委，府發言人則由徐千晴接任。

《聯合新聞網》報導，對此傳言，施淑婷回應，「我也是第一次聽到，但我想無論在任何的崗位，能讓新竹市變得更好才是我最重要的任務。」