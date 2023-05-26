5月27日至6月11日辦理「咖啡甜點．分享時刻」活動，共有四大分享讓消費者能一起參與免費拿好康！(圖／金門縣政府提供)

金門縣政府為促進地區業者學習及提升整體產業競爭力，針對經營滿30年以上的老店持續推動授證及行銷推廣；另針對新創眾多咖啡甜點店，除提供400萬元輔導補助外，今年更引進SCA國際咖啡師認證課程，協助業者獲得國際認證；今（26）日於金門產業創新中心辦理「金門老店授證暨SCA國際咖啡師證照頒贈儀式」，以實際行動協助在地老店及青年業者提升經營能量及宣傳曝光。

縣府建設處指出，地區經營滿30年以上的老店累計迄今已有28家業者獲得授證，本次獲授證老店計有珍香、陽明菜館、綠園餐廳、喜相逢、一來順、沙美世界炸雞等6家；而獲得SCA國際咖啡師證照初級及中級的計有隱室微光、小徑村食、微醺咖啡、金門酒字咖啡、MS.W製菓、小島賣派郎、蜉蝣咖啡、沐咖啡、日嚐蔬研所、白貓甜點、背貓客、夢酒館、海院子、金拌麵等14家業者或員工取得雙證照。

建設處進一步表示，為能擴大推廣效益，將於5月27日至6月11日為期兩週的時間，辦理「咖啡甜點．分享時刻」活動，共有四大分享讓消費者能共襄盛舉，一起參與免費拿好康！

第一個分享是5月27日至28日在金門產業創新中心前辦理的咖啡甜點文創市集；第二個分享是咖啡拉花、烘焙甜點實作及手作體驗，邀請台灣及在地知名咖啡、烘焙甜點及手作講師進行實作分享。

第三個分享是集點抽獎，凡於5月27日至6月11日活動期間至配合的特約店家消費即可獲得1點，集滿5點即有1次抽獎機會，最高可獲得5000元的美食電子券。

第四個分享是樂咖轉轉，凡於活動期間手機下載金門美食讚[email protected]（下載連結：https://lin.ee/LTx1JfF )，每日均有一次轉轉樂機會，可獲得買一送一、50元現金折價券等優惠，均可於配合特約店家折抵使用。

縣府表示，民眾想獲得更多地區產業輔導及主題行銷活動訊息，歡迎至臉書追蹤「金門縣政府建設處」、「金門美食讚」粉絲專頁或「金門美食讚」網站，快速掌握所有最新消息與活動資訊，期望藉由政府資源給予地區業者升級機會，產業活絡提供更多商機與動力，使能永續經營與提升獲利。