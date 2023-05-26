股神巴菲特賣光台積電ADR股票，豪氣加碼日本，推升日經指數近期突破31000點大關，創下32年新高。財信傳媒董事長謝金河分析，日股上漲除了日圓貶值效應，牽動日本再起最大的力量，其實是地緣政治，相較之下，此時大陸當起戰狼，勢必加速經濟下行壓力，日本起，中國落，與1990年呈現相反格局。

謝金河在臉書以「日本再起的傳奇」為題發文，他提到日經指數近期創下31352點的32年新高，除了日圓貶值效應，牽動日本再起最大的力量，其實是地緣政治。日媒頭條報導，美國軍艦將在三菱重工及川崎重工維修，目前停泊在日本的軍艦有22艘，大約有2萬名軍人，目的是在因應台海局勢，一旦有變可以及時應對。

他指出，在美中角力愈演愈烈之際，日本再度搖身變成美國在亞洲的最佳拍檔。1960年共產政權幾乎赤化全亞洲之際，美日安保條約奠定日本奔馳30年，直到1985年廣場協議及1986年美日半導體協議，日本猶如被打斷兩條腿，日本在1990年陷入失落30年。

日本失落的同時，正好是中國邁入黃金30年，不過這樣情況逐漸改變。謝金河說，由於北京的中國夢與戰狼外交，讓全世界意識到中國挑起世界戰爭的風險及可能性，此時日本起來，增強日本抗衡中國的實力，這是日本再崛起最大的關鍵。而中國經濟奔馳30年，正需要休息、整頓，偏偏此時中國當戰狼，勢必加速中國經濟下行壓力。

謝金河預言，如果日本再起，後面可能有30年大運，日本起，中國落，與1990年正好呈現相反格局。這次G7峰會，美國完全授權日本岸田文雄主導，美國抗中陣營已經組隊完成，亞洲原來最騎牆的南韓、菲律賓全都加入美國隊，連太平洋島國都選邊了。

他認為，中國選在廣島峰會前一天召開中亞五國高峰會，頗有互別苗頭的味道，不過級數差很多，這次廣島峰會幾乎是衝著中國而來，接下來要觀察1990年發生在日本的調整，可能一個一個在中國出現…。