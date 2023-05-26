一名台灣男子日前因隨身行李傳出鳥叫聲而遭邁阿密機場人員攔檢，檢查發現他挾帶29顆未經申報的鸚鵡蛋。美聯社報導，台灣男子被控走私禽鳥進入美國，最高可判20年有期徒刑。

美聯社報導，根據在佛羅里達州邁阿密地區法院提出的刑事控告書，美國海關與邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）人員3月23日在邁阿密國際機場發現可疑現象，一名搭乘中美洲航空公司（TACA Airlines）392航班、剛從尼加拉瓜首都馬納瓜（Managua）抵達邁阿密機場的男子吳斯達（Szu Ta Wu，音譯），隨身行李竟傳來陣陣鳥叫聲。

吳男當時正準備在邁阿密轉機返回台灣。

一名台灣男子日前在美國邁阿密機場轉機時被查出行李藏有鸚鵡幼雛。

吳男遭查出走私的紅額亞馬遜鸚鵡蛋孵出幼雛，2個月後長大不少。（美聯社）

海關人員在檢查站攔下吳男問話。佛羅里達國際大學（Florida International University）教授、「稀有物種保育基金會」（Rare Species Conservatory Foundation）主席雷羅（Paul Reillo）後來描述這件隨身行李，其實是一個「精密」的溫控冷卻器。

刑事控告書寫道，吳男將手伸進溫控冷卻器中，取出一個較小的袋子，並拿出一顆蛋給官員看。這名官員接著查看冷卻器內部，看見更多顆蛋，以及一隻剛破殼而出、還沒長出羽毛的雛鳥。

根據刑事控告書，吳男告訴官員一共有29顆蛋，且他並沒有運輸這批鳥的相關文件。

吳男走私的亞馬遜鸚鵡蛋孵出小鸚鵡。（美聯社）

吳男遭到逮捕，隨後遭到走私禽鳥進入美國的罪名起訴。他於5月5日向法院認罪，判決將於8月1日出爐，最高面臨20年徒刑。

吳男透過翻譯告訴檢方，一名朋友付錢要他從台灣飛到尼加拉瓜領取這批鳥蛋。吳男並表示，他不知道這批鳥的種類。

佛羅里達國際大學法醫小組從蛋殼和夭折鳥兒的身上提取DNA樣本來判定這些鳥兒的品種，發現24隻倖存的鸚鵡來自8或9個巢窩，且包含了2個鳥種，分別為黃頸亞馬遜鸚鵡（yellow naped Amazon）和紅額亞馬遜鸚鵡（red-lored Amazon）。

吳男遭查獲走私的亞馬遜鸚鵡鳥蛋孵化，由「稀有物種保育基金會」照料。（美聯社）

雷羅指出，這兩個鳥種深受走私界和籠養業青睞，因為牠們外型亮眼且個性溫馴。

世界鳥類保護總會（BirdLife International）將黃頸亞馬遜鸚鵡列為「極危」（critically endangered）物種，野生數量約在1000至2500隻之間，紅額亞馬遜鸚鵡也被列為數量正在減少。

雷羅表示：「這類走私案絕大多數都以悲劇收場。這些雛鳥自他（吳男）從馬納瓜前往邁阿密的第一天就開始孵化的事實，說明了要是吳男一路抵達目的地台灣，最後幾乎不可能有任何鳥隻倖存，那是還要再飛24至36小時。」

他說：「鸚鵡的壽命很長，牠們是有血有肉的生物。牠們聰敏靈巧、高度社會化，值得擁有一線生機。」