夏天是芒果盛產的季節，迷人香氣加上甜美多汁的滋味，深受許多人喜愛。營養師程涵宇就指出，芒果維生素A含量為蘋果60倍，有護眼作用；另外，還富含鉀、鎂、膳食纖維、維生素C、芒果苷等營養，對身體益處多多。不過，她也提醒，對芒果會過敏者，以及糖尿病、腎臟病患者，食用要特別注意。

營養師程涵宇在個人臉書專頁發文，介紹芒果相關知識。她並指出芒果6大營養價值：

1、鉀：幫助穩定血壓遠離心血管疾病，促進代謝、不水腫。

2、維生素A：芒果的維生素A是蘋果的60倍，保護視力的高手。

3、鎂：天然神經安定劑，有助於提升睡眠品質。

4、膳食纖維：促進腸道蠕動，幫助排便順暢。

5、維生素C：抗氧化維持身體保護力，還能促進膠原蛋白形成，維持皮膚彈性。

6、芒果苷：一種類黃酮能增加抗氧化能力，是芒果特有的存在。

至於要怎麼挑選到最營養的芒果？程涵宇說，要挑完熟才能吃到更豐富的維生素A及β-胡蘿蔔素。另外，她也提醒，有3種人吃芒果要注意：

1、對芒果過敏的人：程涵宇說明，有些人對芒果中含有的漆酚、間苯二酚或某些微量蛋白產生過敏反應，導致皮膚搔癢、紅腫、咳嗽、蕁麻疹，甚至心血管不適、休克等症狀；不論是接觸性的摸到芒果、或是吃到芒果皮的果肉，或是單純果肉都有不同程度的過敏反應，且吃到加工產品也同樣會引發，如芒果汁、芒果罐頭等。

2、糖尿病人：程涵宇指出，芒果GI值屬中低（約51～69），糖尿病人想吃芒果分量要控制好，像是中型愛文芒果每次半顆即可；另外可添加蛋白質來源一起吃，減少血糖波動，如芒果牛奶、無糖優格芒果、無糖優酪乳芒果、芒果炒牛肉等。

3、腎臟病人：程涵宇表示，為避免攝取過多的鉀，建議可挑選愛文、金煌芒果來適量吃，含鉀量相對較低。

程涵宇說，其實芒果熱量並沒有想像中的來得高，像是一顆中型約350公克的愛文芒果熱量約100大卡。其實只要挑對芒果吃，熱量差很多。她並分享13種芒果的熱量（每100克）與營養，像是金興芒果熱量最低、聖心芒果維生素C最高：

1、黑香芒果（66Kcal）：熱量最高，維生素A豐富護眼好幫手。雖然叫黑香，但成熟後仍然呈現綠色，得靠觸覺判斷是否成熟。果肉飽滿、入口有股鮮明龍眼味，咀嚼後果香才漸漸釋放。

2、香水芒果（65Kcal）：豐富膳食纖維幫助排便順暢，有著香水般濃厚的果肉香氣，外表呈金黃色略帶淡紅色，皮薄籽扁、果肉有淡淡乳香味香甜順口。

3、金蜜芒果（64Kcal）：鎂、鉀含量最高，幫助穩壓護心、促進骨骼健康。除了有金黃色漂亮的外表，果實成熟後聞起來有濃郁的香氣，吃起來甜如蜜，是市面上甜度最高的芒果之一。

4、玉文芒果（62Kcal）：相較其它品種有不錯的維生素C含量，是金煌及愛文的混種，遺傳金煌的碩大果實，也有愛文的好滋味。

5、四季芒果（60Kcal）：膳食纖維含量最高，能促進好菌生長、維持腸道健康。春夏秋冬都會開花結果，四季都可以吃到。

6、海頓芒果（60Kcal）：維生素A含量最高，能保護眼睛健康。30年前栽植較多，是芒果元老，有時外皮會同時呈現黃、綠、紅3種顏色，特色是表皮有明顯類似繁星的黃點，以及青奶質味。

7、土芒果（54Kcal）：熱量中等，可做成芒果青。為台灣體型最小的芒果，果肉橙黃色、肉質粗多汁、纖維多而長。

8、金煌芒果（52Kcal）：膳食纖維含量佳，是凱特與懷特芒果的混種，裡外都呈現金色。外觀飽滿、果粒大、甜度高且口感滑順。

9、凱特芒果（50Kcal）：纖維較少好消化，外形飽滿、果肉橙黃色，吃起來酸中帶甜。

10、聖心芒果（50Kcal）：維生素C含量最高，是抗氧化的好選擇。果皮成熟時轉紅、果肉呈黃色，纖維細香味濃。

11、肯特芒果（49Kcal）：熱量較低、果肉呈橙黃色、果核小而薄，果肉有淡淡奶香味。

12、愛文芒果（42Kcal）：熱量次低，富含維生素A、C。成熟果皮呈鮮紅色，果肉淡黃色香甜多汁，甜中帶點酸味熱量又低。

13、金興芒果（41Kcal）：熱量最低，且富含維生素A，能照顧皮膚與黏膜健康。有微微愛文芒果的甜香味。