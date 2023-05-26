台股受惠於美大廠財報優於市場預期，電子族群紛紛回神，更是引領指數站穩萬六大關。日盛上選基金研究團隊表示，整體總經環境逐漸好轉中，最新公布美國消費者物價指數續降，預期聯準會停止升息已不遠；觀察股市風險指標，包括美元指數、美國十年期公債、布蘭特原油報價與VIX恐慌指數，皆在好轉中；再從基本面觀察，台股企業獲利雖下修，但呈現逐季成長，整體而言基本面皆在好轉中，有利股市表現。

日盛上選基金研究團隊指出，台股評價反彈至長期均值位置後，雖不若之前便宜，但並不貴，指數上漲速度可能放緩或整理；但個股表現將超越大盤，選股重於選市。操作上回歸基本面，在生成式AI帶動下，如今AI技術成熟也創造新一波商機，台灣科技產業無論OEM、EMS等，可望爭取到新的訂單。AI伺服器供應鏈，包括矽智財、伺服器、晶圓代工、Switch、光通訊、散熱等族群，將是盤面可關注焦點。