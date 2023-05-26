為減少電子廢棄物，如法國已強制多個電子及電器產品應標示「維修度」，並要求應揭露以利消費者選購，環保署也擬推動「電子產品維修度指數推動指引」，初期針對手機及筆電並以自願性揭露為主，預計近期公布指引，首波會在今年10月15日的世界維修日公布維修度，未來也會接軌「耐久度」並搭配「資源循環促進法」修法。

據預估，全球電子廢棄物2030年將達7400萬公噸，回收再利用率只有17.4％，歐盟維修權包括在製造階段、銷售階段及使用階段，分別透過產品設計、資訊揭露及促進維修等。

目前主要各國以法國腳步較快，包括強制製造商公布產品指數，販售商標示，作為消費者參考，廠商提供維修文件或零件供應年限，取得徵收費率優惠，也要求在採購新設備時考量維修度指數；美國紐約州也通過《公平維修法案》，要求製造商提供維修零件、工具及文件資料。

以指引評分標準來看包括「文件」、「拆解、工具和緊固件」、「備件可取得性」、「備件價格」及「特定標準」等5大項分數。工研院綠能所計畫主持人呂巧玲在「電子產品維修度指數推動試行說明會」上表示，目前試行指引的期程為5月至6月召開說明會、6月至7月提供廠商自行評分與諮詢，預計在10月配合循環經濟周及世界維修日（10月15日）宣傳。

有廠商在說明會上詢問，法國已打算用「耐久度」取代維修度，建議環保署應參考最先進的作法也能與歐盟接軌；也有廠商詢問，目前手機說明書上建議消費者勿自行拆卸手機，且建議消費者應尋求授權維修商，與指引恐有相違背。

環保署回收基管會執行秘書王嶽斌表示，會接軌歐盟的耐用度，但由於歐盟至今未有具體方法，因此仍會先啟動維修度；呂巧玲則說，維修權就是要打擊計畫性汰舊，如美國就稱消費者有打開自己產品的權利。