台中烏日區明道中學第2年與烏日農會合作推廣校園食農教育，3月時由技術高中部餐旅群學生種下南瓜。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

明道中學與鄰近九德國小開啟「大手牽小手」計畫，互相分享食材，並由明道學生帶領九德學生動手DIY南瓜點心，並回饋給社福基金會的長輩。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

台中烏日區明道中學與在地烏日農會配合推動食農教育，在校內種下一片南瓜田，由學生親自栽種、照顧，近日剪下第1顆果實，象徵這季農作大豐收；同時結合鄰近九德國小開啟「大手牽小手」計畫，由明道學生帶領九德學童一同用收成的南瓜作出相關料理，並分享回饋給社福機構長輩。

明道中學與烏日區農會、農會蔬果產銷班合作推廣校園食農教育，今年是第2年，3月時由技術高中部餐旅群學生種下南瓜。明道中學指出，學校相當重視永續校園發展，在食農教育方面，內容從靜態知識講座到動態活動農場參訪都有，並涉及溫室小黃瓜栽種、米食盲測評比等；學生除在校園中種植韭菜、南瓜、迷迭香、番茄等蔬果作物，更結合專業烹飪實作課程。

明道中學餐飲科老師、總召蘇梅春表示，明道中學與九德國小鄰近，2校都有種植南瓜，於是開啟「大手牽小手」計畫，互相分享食材，由明道的哥哥姊姊分享專業，帶領九德的孩子動手DIY南瓜點心，並回饋給社福基金會的長輩。

同時，技高部學生們也關注到烹飪課的廢油議題，將課程使用過的廢油製作成手工香皂，也能將自己種植的香草提煉精油，凡事都可在小小的農場解決。

九德國小營養師柯昭瑜說，九德國小推動食農教育多年，過去都是自己收成並進行烹飪，今年有機會在農會媒合下首度與明道高中合作，他們擁有專業的烹飪設備和技術，對九德國小的孩子也是很新奇的體驗，自己採收並製作的食材，也讓孩子們更懂得珍惜。

明道中學校長汪大久表示，食農教育的推動符合「負責任的消費和生產」、「生命陸地」、「健康和福祉」、「可持續城市和社區」等目標，鼓勵學生們關注食品安全、環境保護、可持續發展等議題，從生活中為實現全球的可持續發展作出貢獻。