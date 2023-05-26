來自香港的聶姓男子（右）從香港遠赴800公里到合歡派出所，欲對時任副所長蔡大衛致謝，卻得知天人永隔的消息，最後由現任副所長阮漢魁銜接9年前的位置，一償聶男多年的感恩心願。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

時任花蓮縣警察局合歡派出所副所長蔡大衛，9年前曾幫助來自香港的聶姓男子度過難關，聶近日抱著感恩，從香港遠赴800公里到合歡派出所致上謝意，卻得知恩人已溘然離世悲傷消息，令人不勝噓唏，所幸在同仁剪輯的緬懷影片中，找到兩人曾合影畫面，便趕緊拿出手機翻拍，將這段回憶永藏在心中。

9年前還是大學生的聶男因熱情衝腦，一個人背著簡單行李，便獨自騎乘自行車橫越中橫公路，當晚在武嶺搭帳棚過夜時，因氣溫直下讓他凍到睡不著，清晨看完日出後繼續旅程，途中卻疑因整晚沒睡身體感到不適，頭昏腦脹地一路滑行下山，直到合歡派出所就立刻上門求助。

當時擔任合歡派出所副所長的蔡大衛見狀，親切的請聶男到所內休息，除提供熱水驅寒醒腦，還親自泡碗熱騰騰的泡麵讓其補充體力，最後再請他到沙發上打盹小瞇，聶在蔡貼心安置下，身體很快的就恢復正常，能一路平安下山，臨行前兩人還在所前合影留念。

聶男因蔡大衛的熱情相助，畢業後便投入救護員的工作，日前抽空帶著女友舊地重遊，重溫以前年少輕狂的熱血行徑外，更特別前往合歡所致謝，孰料抵達時，景色依舊，但人事已非，蔡已在去年離世，且副所長已由阮漢魁接任，所內只剩蔡當年親切和藹的神情還縈縈在目，令他嗟乎不已。

阮漢魁除熱情招待聶男外，還找到去年所內同仁替蔡大衛剪輯的緬懷影片，聶男在影片播放時，驚喜的發現影片中竟然有張當年在合歡受助的照片，連忙拿出手機翻拍，直呼「要帶回香港給親人看看，讓家人認識已在天上的大衛叔叔，及如同守護天使的花蓮警察」。

最後，聶男離開合歡派出所前，特別請求與員警在所前合影留念，想要復刻當年的情景，阮漢魁銜接9年前蔡大衛的位置，一左一右，相同的位置，總算一償聶男多年的感恩心願。