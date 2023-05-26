竹南鎮公所推青少年暑期快樂成長營，由竹南國中負責機器人營。 （謝明俊攝）

竹南鎮公所應暑假屆近，推出暑期青少年快樂成長營，鎮公所今年結合地方文化協會、社區社團、學校、業者、消防隊等機關團體，共同規畫了多達39個營隊供青少年們選擇參加，包括了各類運動、球類、在地文化之旅、職人體驗營隊、自動機械人、閱讀棋藝等，青少年可以多重選擇報名參加，竹南鎮長方進興提醒青少年們要把握時機上網報名，以免秒殺錯過時機。

竹南鎮公所推青少年暑期快樂成長營，由在地蕃社20主辦文化之旅。 （謝明俊攝）

竹南鎮公所為了讓鎮內青少年有豐富多元的暑假活動，特別結合鎮內學校、中山168、中港番社30、塭內社區、竹南消防隊等單位，規劃具有在地特色的學習活動課程，讓青少年在快樂的暑期活動中亦能認識地方文化特色。

竹南鎮公所推青少年暑期快樂成長營，由竹南國中負責機器人營，竹南鎮長方進興親自體驗操控機械車。 （謝明俊攝）

竹南鎮公所推青少年暑期快樂成長營，由竹南國中負責機器人營，吸引許多小朋友嘗試操控機械車。 （謝明俊攝）

竹南鎮長方進興表示，今年的成長營將從6月3日開始受理線上報名，報名對象為設籍竹南鎮的青少年學童，今年共開辦12項體育活動課程、10項多元藝文活動、11項體驗營課程、4項親子活動，共能提供1193名鎮內孩童參與。

竹南鎮公所推青少年暑期快樂成長營，包括各種職人體驗營。 （謝明俊攝）

營隊除了有機器人營、竹南FUN科學營外，還有各式職人體驗營，如，小小解說員、小小消防員、小小木工師、小小砌磚師、小小鐘錶師等，更有生態好好玩及在地文化小種子成長營，帶領小朋友們認識竹南的生態紫斑蝶，中港的老屋故事及文化資產，另外也有馬術體驗營，讓小朋友們渡過好玩又有趣的暑假。

方進興強調，同學可以依照自己時間重覆報不同營隊，但暑期成長營每個營隊名額有限，呼籲鎮內青少年們即早報名，以免錯失良機，得等明年才有了。