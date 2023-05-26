一心戲劇團《狩瘟殘書》除了以英雄為主題，同時也談論疫情和人的關係。（一心戲劇團提供）

以英雄為主題，一心戲劇團推出新作《狩瘟殘書》，執行長孫富叡表示，劇中所闡述的英雄樣貌，並非是既定印象裡的英雄美人，而是平凡的小人物，只要有勇氣，也能做出英雄般的事蹟，同時也融合時局，談論瘟疫帶給人的影響。

孫富叡表示，「英雄」一詞到底是對誰而言呢？「可能父親在孩子的心目中是個英雄，對其他人來說卻不一定如此，所以希望能透過戲劇，來思考所謂英雄的面向。」

《狩瘟殘書》描述一個架空的年代，一個名叫「陳港」漁村的故事。周仁與周天懷父子，手持鈴扙、走訪天下行醫，偶然間踏進了這個小村落，遇上了一場瘟疫。村民堅信染上疫病，便是王爺要討的兵馬，絕不可逆天而行，但是周仁卻斥之無稽，妙手回春令病患康復，殊不知，兒子天懷染病後竟病勢猛烈，到底是不是違背天意而遭受懲罰，周仁又會做出什麼樣的處置，然而，十年後，天懷竟持刀回到陳港意欲復仇，到底誰是他的仇人？

孫富叡表示，三年來的疫情改變了世界，也改變了許多人的人生，因此希望將「人」與「疫」的愛恨情仇融入在劇情裡。而曾為一心執導過《當時月有淚》的李易修，則接受了這個天馬行空的要求，扛下編劇重任，再加上整整一年的打磨，才讓這本「殘書」寫得完整。

這是李易修的第一個歌仔戲劇本，雖然語言不是問題，但是大量的「歌」，要符合板式和韻腳，讓他做足了功課。導演傅裕惠在劇中為神明放一個位置，她表示，「人志得意滿的時候，不會在意任何人，唯有發現自己力有未逮，才會叩遍神佛、祈求原諒。」所以劇中將會有三尊、至今尚未曝光的王爺化身，將帶給觀眾視覺上的衝擊和心靈的震撼。

戲劇顧問周慧玲則表示，雖然主題是「英雄」，但骨子裡卻是「反英雄」。看完彩排，她覺得傳統歌仔戲裡竟然充滿了希臘悲劇的情懷，既有心理深度，現代感也十足，穿透文化隔膜的表現實在出彩。演出將於5月27日至28日，在台灣戲曲中心大表演廳登場。