雲林縣上月發生多起年長摩托車騎士未戴安全帽發生車禍重傷，縣長張麗善責成縣警察局加強取締未戴安全帽。雲林縣警局表示，今年一至四月取締未戴安全帽件數2178件，比去年同期多600多件。

雲林縣警局統計，今年一月至四月未戴安全帽而造成車禍，導致3死、98傷，去年同期則是0死84傷。去年一至四月取締未戴安全帽1570件，今年則有2178件。

縣警局指出，未戴安全帽者車禍的致死機率是有戴安全帽者8.63倍，安全帽不是有戴就好，應適合頭形穩固戴在頭上，以不容易晃動為原則，萬一發生交通事故撞擊或摔落路面的瞬間，安全帽才不會飛脫。

雲林縣各分局未來除加強取締未戴安全帽，也會在內易肇事路段，針對酒駕、闖紅燈、超速、轉彎未依規定、汽機車未停讓行人、路口不停讓行人、人行道違規臨時停車、機車無照駕駛、機車闖紅燈、機車超速等進行取締，以防制發生車禍、提升交通安全。

縣警局呼籲，車輛行經路口要停讓行人，無號誌路口要停車再開，變換車道、轉彎提早打方向燈；行人不要從路段中穿越道路，應走行人穿越道、天橋、地下道，共同遵守交通規則。