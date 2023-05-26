過去3年因疫情阻隔，清華大學國際志工團無法出團，揮別疫情後，今年暑假將整裝再出發，前進肯亞及馬來西亞。東非志工團已募集並整修220台二手電腦陸續送往東非，並將在肯亞開展資訊教育。馬來西亞志工團則將開闢新據點，前往北干那那（Pekan Nanas）推動社區文史保存。

清大國際志工創始於2007年，服務地點遍布非洲的坦尚尼亞、獅子山、肯亞、迦納、中美洲的貝里斯、及東南亞的馬來西亞、尼泊爾、印尼等8國，共有675位清華志工參與海外服務。過去3年因疫情阻隔，志工無法出團，但他們仍持續整修二手電腦送往海外，並錄製課輔影片、辦理線上講座，開啟遠距服務新模式。

今年終於等來解封，清大志工團將第14度踏出國門，飛往海外服務，清大副校長呂平江及學務長詹鴻霖26日也為即將出發的24位清華國際志工授旗，祝他們圓滿達成任務。

東非團學生領隊袁泰智說，過去在東非，主要教學童電腦文書處理及資料搜尋，今年首度導入「科丁計劃」(coding)，要進階到寫程式。他們將訓練當地的大學生志工成為種子教師，使用Scratch程式語言開發平台，以簡單易懂的應用軟體來寫程式，再教給當地的中小學生。

另一方面，13位來自人社院學士班、中文系、科管院的清大生則將前往馬來西亞北干那那，展開為期一個月的文史典藏、社區營造及華文課輔服務。人社院學士班大三洪睿辰說，北干那那近年人口嚴重外流，產業沒落，城鄉差距及數位落差加劇，亟需外界協助文史保存及社區營造。

領隊王麗蘭表示，學生將探訪北干那那的社區，以深度報導、紀錄片、走讀地圖等形式保存當地文史；也將與當地華文小學合作，為學生舉辦生活營，推廣閱讀及創作文化繪本。中文系大二生林亮語和周安時等團員去年還先到馬祖做田野調查、撰寫人物誌，累積採訪經驗，預先準備。