中國外交部26日例行記者會上，被問及台灣國防部提到美國政府對台5億美元武器援助案近期已開始實施，首批交付一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈已運抵台灣一事，中國外交部發言人毛寧回應，美國向台灣提供武器嚴重違反中美三個聯合公報，特別是「八一七公報」的規定，干涉中國內政，損害中國主權和安全利益，破壞台海和平穩定，這是極其錯誤非常危險的舉動。

毛寧表示，中方對此強烈不滿，堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。從美國政客公開宣揚毀滅台積電，要加快把台灣武裝成「豪豬島」，美國為了「以台制華」，不惜毀台的用心昭然若揭，包括台灣同胞在內的14億多中國人民絕不會答應。

近日美國交付一批FIM-92肩射式刺針防空飛彈運抵台灣，中國外交部發言人毛寧回應，這是極其錯誤並非常危險的舉動。（中國外交部）

據環球網引述毛寧強調，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，停止美台軍事聯繫和武裝台灣，停止製造台海局勢緊張因素，停止縱容支持台獨分裂勢力以武謀獨，並再次正告民進黨，企圖挾洋謀獨，以武拒統，只會以失敗告終。中方將密切關注事態發展，堅定維護國家主權安全和領土完整。