一名女網友日前獨自到餐廳吃牛排，被現場一票貌似國中生的年輕人偷偷指著取笑「她是不是被霸凌沒朋友」，其他人後來紛紛瞪他們；該女網友後來難過發文「但願他們以後出來社會也會明白，總有一個人的時間」，其他網友也紛紛表示認同「只有內心空虛的人才需要天天聚在一塊」。

該女網友在Dcard發文表示，她日前一個人到餐廳吃牛排時，遇到一群男男女女，對方看似國中生，對方在用餐時看到她，竟直接指著她笑說「哈哈她是不是被霸凌沒朋友啊？」其他人也跟著笑著附和說一個人吃牛排就是沒朋友，後來餐廳內的其他人都在瞪他們。

該女網友事後發文說「但我的心好受傷啊」，她說人生不是每個階段都會有朋友，「但願他們以後出來社會也會明白，總有一個人的時間」，也希望對方明白不要在外面隨便取笑別人；文章曝光引起不少網友的共鳴。

其他網友留言「會拿這個取笑別人的往往都是最害怕孤獨的那個」、「一個人吃飯就被笑，那我一個人看電影、逛街、看展不就要被笑爛」、「我甚至會一個人吃熱炒哈哈，一個人怎麼了嗎」、「長大才知道累了整天會根本不想說話聊天，休息吃飯就想關閉社交模式」、「沒關係，可以祝他們20年、30年後都是一個人吃飯」、「只有內心空虛的人才需要天天聚在一塊」。